Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба

Об этом он заявил в эфире телеканала Дом.

Кулеба отметил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждался пакет мер по сдерживанию России и то, как сторонам вернуться к выполнению Минских соглашений.

По его словам, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.

Позже Кулеба сообщил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях - содружестве Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.

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