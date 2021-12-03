Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к любым форматам мирных переговоров по Донбассу
Об этом он заявил в эфире телеканала Дом.
Кулеба отметил, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждался пакет мер по сдерживанию России и то, как сторонам вернуться к выполнению Минских соглашений.
По его словам, Украину, США, Францию и Германию объединяет общая цель - вернуть Россию за стол переговоров.
"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ невозможно остановить без прямых переговоров с агрессором.
- Позже Кулеба сообщил, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России от агрессии в двух направлениях - содружестве Североатлантического альянса и каждого отдельного члена НАТО на двустороннем уровне.
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