Украина гарантирует "непрерывность правления" даже в случае убийства Зеленского, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у украинцев есть план "непрерывности власти" на случай, если президент Украины Владимир Зеленский будет убит
Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на интервью Энтони Блинкена программе CBS "Face the Nation", передает Еспресо.TV .
"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления – так или иначе. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.
Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.
"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, прекрасное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа", - сказал Блинкен.
В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".
"Просто выиграть битву - это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа", - заявил госсекретарь США.
Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время.
- Напомним, в той же программе Блинкен заявил , что США дала "зеленый свет" странам НАТО на поставку истребителей в Украину.
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