Украина гарантирует "непрерывность правления" даже в случае убийства Зеленского, - Блинкен

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на интервью Энтони Блинкена программе CBS "Face the Nation", передает Еспресо.TV .

"Украинцы имеют планы, о которых я не буду говорить или не буду вдаваться в какие-либо подробности, чтобы убедиться, что существует непрерывность правления – так или иначе. И я собираюсь остановиться на этом", - сказал Блинкен.

Он также похвалил Зеленского за его лидерство в этой войне.

"Лидерство, которое продемонстрировал президент Зеленский, продемонстрировало все правительство, прекрасное, они стали воплощением этого невероятно храброго украинского народа", - сказал Блинкен.

В то же время, он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин "обречен проиграть".

"Просто выиграть битву - это не выиграть войну. Взять город не означает, что он взял сердца и разум украинского народа", - заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что Украина и ее союзники должны быть готовы к тому, что агрессия будет продолжаться некоторое время.

Напомним, в той же программе Блинкен заявил , что США дала "зеленый свет" странам НАТО на поставку истребителей в Украину.

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