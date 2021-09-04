Украина - Франция: стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Матч Украина - Франция состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

Напомним, 4 сентября сборная Финляндии победила в 6-м туре квалификации чемпионата мира Казахстан и опередила в группе D Украину .

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