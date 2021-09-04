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Украина - Франция: онлайн-трансляция матча в отборе на ЧМ-2022

4 сентября, 2021 суббота
11:31
Спорт Франция - Украина

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Франция в отборе на ЧМ-2022

Заявка сборной Украины на матч с Францией:

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Виктор Корниенко, 18 Тарас Качараба, 19 Александр Тимчик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.

В заявку на игру против французов не попал полузащитник Игорь Харатин. Универсал Александр Зинченко пропускает матч с Францией из-за дисквалификации.

А вот и формы, в которых сыграют национальные команды:



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.

Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице последний. Лидирует с 8 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина имеет также 2 пункта - четвертая позиция.

В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.

ЧМ-2022

Квалификация. 5-й тур

4 сентября

Украина - Франция

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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