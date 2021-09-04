Украина - Франция: где и когда смотреть важный матч в отборе на ЧМ-2022
Сегодня, 4 сентября, сборная Украины сыграет против Франции в отборе на ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.
Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице последний. Лидирует с 8 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина имеет также 2 пункта - четвертая позиция.
В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.
ЧМ-2022
Квалификация. 5-й тур
4 сентября
Украина - Франция
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
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