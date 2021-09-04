Украина - Франция: где и когда смотреть важный матч в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице последний. Лидирует с 8 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина имеет также 2 пункта - четвертая позиция.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



ЧМ-2022



Квалификация. 5-й тур



4 сентября



Украина - Франция



Киев, стадион НСК "Олимпийский"



Начало в 21:45



Прямая трансляция на телеканале "Украина"



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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