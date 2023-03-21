Украина - форпост борьбы за демократию в мире и пресса у нас не может быть "частично свободной", как оценил Госдеп США, - нардеп Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат Украины, отметил, что такая оценка связана с выключением из эфира проукраинских патриотических каналов и созданием единого управляемого марафона
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
Народный депутат дал комментарий об оценке Государственного департамента США украинской прессы как "частично свободной".
"Госдепартамент объяснил с чем связана такая оценка. В том числе с тем, что абсолютно незаконно выключили из эфира телеканалы "Эспресо", "5 канал" и "Прямой", на что Госдеп прямо указывает, также создание единого управляемого марафона. Наша власть избрана демократическим способом, а демократическое избрание каждой власти – это не заслуга этой власти, а заслуга предыдущей. К сожалению, те тенденции, которые мы видим сейчас, в частности с ограничением свободы слова, о чем говорит Госдеп США, показывают, что действующая украинская власть до конца не стала на путь нормального демократического развития. Верю, что станет, потому что мы – форпост борьбы за демократию в мире и мы не можем иметь "частично свободную" прессу. Мы должны иметь свободную прессу!" – подчеркнул народный депутат Украины.
Николай Княжицкий отметил, что свободная пресса и существует для того, чтобы критиковать как власть, так и оппозицию, потому что так построено демократическое общество. Другое дело, что все эти каналы, которые отключили, являются проукраинскими и патриотическими, и они не только критикуют, но и поддерживают шаги власти и президента.
- 21 марта Государственный департамент США опубликовал доклад за 2022 год, в котором оценил прессу Украины как "частично свободную"
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