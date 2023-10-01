Украина формирует цель этой войны для Запада, - дипломат Роман Бессмертный

Завершилось обширное турне президента Зеленского и команды на Североамериканский континент. Несомненно, чрезвычайно важный визит, но все, скажем, увлеклись внешними проявлениями. И тут я просил бы вас проанализировать: мы перешли через определенную линию и об этом очень много разноплановых свидетельств. С одной стороны, очень четкие сигналы из США, в частности, о возможности предоставления Украине кассетных ATACMS. С другой стороны, мы также получили советы со стороны Вашингтона по поводу внутриукраинских реформ.

Перелом наступил на самом деле, когда прозвучало слово Abrams. Дело в том, что из-за хода событий и непосредственного участия в них мы забываем о классических вещах. Ведь если брать все оружие, которое есть на планете Земля, к счастью или к сожалению, но только это свидетельствует о том, что мы готовимся к серьезным наступательным действиям. Все остальное – вещи оборонно-тактического характера. Я никогда не считал себя специалистом по военному делу, поэтому я глубже влезать не буду в эту тему. Однако если смотреть на классические вещи, то на самом деле этот перелом наступил тогда, когда было четко сказано, что вы получите Abrams.

Теперь по поводу визита в США и всего того, что там происходило, в том числе и головы академика Генри Киссинджера. Дело в том, что Киссинджер весной этого года совершил кульбит, на который я никогда не надеялся. Он сказал, что на самом деле Украине нужно дать оружие, потому что Россия – агрессор и речь идет о том, что Украина защищает не только себя, но и демократию. С точки зрения жизненной философии Киссинджера, это была недопустимая вещь. За прошлый год мне пришлось пройти по пути Киссинджера и изучить его методы работы с президентами, особенно с китайцами, с советскими лидерами и даже с украинскими. Если вы помните, дорога Никсона через Киссинджера тогда, в далеких 70-х годах, привела в Киев. До сих пор всех мучил вопрос, почему Никсон прилетел в Киев, что он хотел здесь увидеть. На самом деле, там была довольно четкая постановка. Появившаяся в этих событиях фигура Киссинджера многих поставила в тупик.

В чем сила Киссинджера? Ему 100 лет и у него нет ответственной кнопки, на которую он мог бы нажать, но все равно он представляет собой сверхмощное геополитическое лобби.

Он не просто представляет лобби, он представляет внешнеполитическую линию, сохраняющуюся в США и ее ветер сейчас дует в спину нынешнего президента, в спину демократа. Потому что на самом деле концептуально эта идеологема Киссинджера сидит в основе, которая сегодня представляется Дональдом Трампом. Базируется она на простых вещах – хватит воевать, давайте зарабатывать деньги в Китае и СССР. Однако тьут одна вещь — почему Киссинджер сломал свою позицию весной? Дело в том, что Китай растет на деньгах и инвестициях Штатов, а Россия — это не Советский Союз, потому что стало ясно, что у нее есть армия, которая является второй в Украине.

Первое, о чем я бы просил всех, кто анализирует этот визит – снизить немного температуру. Почему такие эмоции? Потому что наложилось несколько вещей, имеющих внутриполитический американский характер, внешнеполитический и глобальный, ведь ко всему добавилась полная растерянность ООН и Совета Безопасности. То, что там происходило, это заупокойные мелодии. Так вот, если это все объединить и вручить украинцам, это будет полной безнадежностью.

А теперь посмотрим на реалии, как это на самом деле происходит. В основе позиции США лежит не только двухпартийная поддержка, но весь оборонно-промышленный комплекс страны и позиция военных. Поэтому я не разделяю страх многих украинских политиков, политологов, аналитиков, которые рассказывают о том, что все развалится, ничего не будет и Россия победит. Нет, так не будет.

Теперь это письмо относительно реформ, которое почему-то демонстрируется как инструмент, привязанный к помощи Украины. Чего уж нет точно — это привязки бумажек к помощи Соединенных Штатов, Европейского Союза и национальных правительств Украине. Этого нет и быть не могло. В этом отношении меня больше пугает то, что на пятую точку сели многие украинцы, когда эти вещи наложились. Поэтому отложим в сторону кошмар ООН и Совета Безопасности, его здесь нет. Отложим в сторону эти 6 бумажек, потому что то, что там написано, мы знаем с вами, по-моему, уже лет 30. Мы понимаем, о чем там написано, потому что это альфа и омега того, что нужно было делать давно. А почему не делалось – не тема наших сейчас разборов.

Отсюда я могу четко зафиксировать – помощь Украине будет предоставляться так, как это определено на встречах Рамштайна. Эти встречи в основном формируются из заявлений украинской стороны и подаются в зависимости от того, как планируются тактические операции на линии фронта, тыла и т. д. К этому я хочу добавить фразу, которую сказал Бен Ходжес:

Война между Украиной и Россией – это не только ситуация на линии фронта.

Бывают случаи, когда в этой войне информационное поле придавливает так, что перевешивает все происходящее на линии фронта. То, что события на фронте не всегда объективно оценивают, иногда нужно для дела, иногда это из-за непрофессионализма, а иногда – это результат того, что информационно-психологические операции, применяемые врагом, влияют на нас.

И американцы, и британцы, и французы, и немцы, очень хорошо обучены в этих вещах, прекрасно понимают, что происходит и какова перспектива развития этих событий на линии фронта. Но, к сожалению, так случилось, что по ходу событий этот объем информации навел тоску на многих. А такие фигуры как Киссинджер способны драматизировать любую ситуацию.

Так каковы результаты визита президента в США? Что ему удалось, а где произошли какие-то провалы?

Следует понимать, что объектом его работы на самом деле были ООН, Совет Безопасности и то, что называется на полях, если отсюда забрать собственно общение с руководством США в сенате, с Кевином Маккартни в Палате представителей, в Пентагоне и ряд встреч с представительством ЦРУ и министром финансов, о которых не говорится. Необходимо было просто посмотреть на подведение состоявшихся за это время балансов. При этом я думаю, что многих удивило, что ATACMS, как говорили будут, потом не будут, а потом снова будут, но не такие. Если мы с вами посмотрим на F-16, Abrams, HIMARS, то не было такого случая, что бы так сказал и поехало. Оно либо уже приехало и о нем начинали говорить, либо оно появится еще не скоро.

В этом случае американцы молодцы, ведь они дают возможность нашим врагам блудить в этих вещах как угодно.

И они этой информацией настолько запутывают, в том числе Кремль, что те не знают, как реагировать. Как-то мы с вами употребляли формулу: поставки всех видов вооружения – это вопрос времени, который зависит на самом деле от ситуации на линии фронта, от уровня подготовки войск, специалистов и от логистики, потому что все понимают, зачем поставлять, когда некому это использовать, но если и использовать, то нет возможности его обслуживать. Понятно, что все это должно быть сделано и все это имеет цену – смерть людей, смерть солдата на фронте. И это то, что, безусловно, оказывает давление на необходимость ускорения и увеличения этой помощи.

Но надо понимать, что параллельно с этим происходят события, которые почему-то мы не берем в позитив развития событий на российско-украинском фронте. Первое из них – это нынешняя ситуация в Карабахе. Кто-то думает, что это всего-навсего разборки между Ереваном и Баку.

Нет, это Турция и Ереван плюс.

Очевидно, что это вещи, которые находятся за рамками отношений Еревана и Баку. Следующее – Центральная Азия. Немногие заметили, но параллельно с событиями в Нью-Йорке проходили в том числе консультации со всеми пятью центральноазиатскими руководителями. Они сейчас едут в Европу, где точно так же с ними будут вестись разговоры, а вскоре московский фюрер поедет в Кыргызстан. То есть, это еще одно свидетельство того, что кислород будут перекрывать так, что в частности внешнеполитические дипломатические шаги будут ломать потенциал России. Отсюда тезис о том, что они вжились, подготовились – суть его заключается в том, что полгода рассказывали о том, что у РФ ничтожная оборона. Но ведь вы прекрасно видели и знаете, что эта оборона была построена по китайскому образцу. На основе консультаций между министерством обороны и штабом народной освободительной армии Китая, визитов Ли Шанфу (министр национальной обороны Китая, – ред.) и других руководителей округов выстраивалась эта система обороны. Это значит, что она была нашпигована не только научными и тактическими, но и вооружениями.

Об этом впервые стало известно лишь 2 месяца назад, когда было открыто, что китайцы напрямую имеют отношение к подготовке этой трехступенчатой линии обороны.

Таким образом, мы начинаем четко понимать, что встречи, прошедшие накануне Генеральной ассамблеи ООН между советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и министром иностранных дел Китая Ван И в этом вопросе, отсутствие президента Китая Си Цзиньпина на саммите G-20 — это в том числе следствие того, что США совершенно четко сказали, что Пекин поставляет вооружение России. Ко всем событиям на линии фронта, в чем, безусловно, прав Бен Ходжес, прилагается целый ряд дипломатических, международных и политических шагов, которые сделаны, в частности, при участии украинской стороны.

Мы понимаем, что США вступают в свою избирательную кампанию, а военная кампания войны входит в зимний период. Не зря американцы перевезли часть танков Abrams и не зря заговорили о кассетных ATACMS. В то же время, россияне усиливают производство БПЛА, чтобы атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Как будут накладываться разные сценарии, в частности на картину долгой войны?

На самом деле то, что они называют высокоточным оружием, а это беспилотники и все ракетные системы, нуждающиеся в чипах. В то же время чипы четвертого поколения производятся только на Тайване. То есть ответ лежит на поверхности. Задача очень проста – заблокировать поставки в Россию и пусть они из утюгов и стиральных машин вынимают детали. Следовательно можно сказать, что сложившаяся на данный момент ситуация требует объективной оценки, спокойного понимания того, что ситуация, которая развивается в США с вхождением в электоральный процесс, будет влиять на двусторонние отношения. Но я бы в таком случае ориентировался, прежде всего, на тезис о двухпалатной поддержке, а также на позицию военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов и военно-политического руководства.

Все удивлялись взаимодействию Марка Милли (председателя Объединенного комитета начальников штабов США, – ред.) и украинского министра обороны Алексея Резникова, сейчас – Рустема Умерова.

Но все забыли о том, что Марк Милли – один из членов команды Дональда Трампа.

Таким образом, я просто хочу, чтобы эту не совсем образцовую ситуацию оценивали объективно. Если подытожить в целом и убрать дезинформацию из этого процесса, убрать то, что не имеет отношения к двусторонним отношениям, ситуация развивается с серьезным прогрессом. В том числе и назначение контролера по помощи Украине, в том числе и назначение человека, отвечающего за сбор инвестиций и восстановление Украины и так далее. Все это говорит о структуризации и понимании того, что самым слабым местом является то, о чем мы с вами говорили задолго до нынешних событий – это отсутствие цели, вокруг которой объединялась бы вся коалиция.

Если спросить сегодня у Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина, какова цель, вы либо не получите ответ, либо в лучшем случае то, что это должна определять Украина. И это то, что позволяет шататься и рвать нас через информационно-психологические операции, проводимые нашим врагом.

Хотел еще уточнить о темпах и вообще темпоральных границах военной кампании.

Во-первых, год назад я сказал, что такое течение событий говорит о затягивании. Я отлично понимал тогда. что происходит. Понимал прекрасно, что если нет защиты с воздуха, ты далеко не побежишь.

На самом деле я уверен, что не будет таких видов вооружения, которые не будут вовлечены в этой войне. Не будет варианта, пока не будет создана общая коалиция, совместное командование, объединенные силы коалиции.

Как видите, дорога к этому ведет, но она требует времени. Я понимаю прекрасно, что некоторые сочтут, что это мечты. Однако дело в том, что в этом случае речь идет не о поединке между Москвой и Киевом. Речь идет о поединке между демократией и тоталитаризмом. Если бы еще внимательно слушали то, что происходило на этой заупокойной Генассамблее ООН, то там президент Ирана Ибрагим Райси сказал абсолютно четко: "На сегодняшний день Иран со своими союзниками представляют альтернативу демократии и либерализму". А это значит, что там формируется ось, которая будет делать все, чтобы уничтожить демократию и современную цивилизацию. Для того чтобы ее побороть, нужно соответствующее объединение сил, войск, промышленных комплексов.