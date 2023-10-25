Украина формирует батальон в ВСУ из россиян, готовых воевать против Кремля

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что этот батальон объединил десятки россиян и представителей этнических меньшинств в России, путешествовавших по третьим странам, потому что хотели присоединиться к украинской армии.

"В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", заявивших о поддержке Украины, солдаты являются частью регулярной украинской армии и ожидают, что их отправят в бой очень скоро", - говорится в сообщении.

Батальон "Сибирь" состоит из якутов и бурят из крупного российского региона Восточной Сибири, заявивших, что хотят независимости от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к достижению этой цели. Они сначала прошли тщательную проверку безопасности, чтобы убедиться, что они сторонники Украины, затем подписали военный контракт, приняв армейские позывные для защиты своей личности.

Известно, что Украина планирует привлечь больше граждан России, особенно представителей национальных меньшинств к участию в войне против Путина.