Украина фактически выступает за всю западную демокатию, - посол Эстонии

Об этом передает издание ERR.



"Возможная вооруженная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, имеет друзей даже в самые тяжелые времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас" , - сказал Кууск.



Посол подчеркнул, что возможная передача Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin и 122-миллиметровых гаубиц оправдано, что поможет противостоять военной агрессии РФ и защитить границы, в том числе Европейского Союза.



"Украина - страна, которая находится в состоянии войны и вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в оборонный бюджет. Но все-таки, если вы столкнулись с другой страной в мире, воюющей с вами в течение восьми лет, можно сказать, что каждый удар Javelin очень эффективен, он выполняет свою работу честно и качественно. Украина сейчас фактически выступает за всю западную демократию", - подчеркнул Кууск.



Напомним, Минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы.