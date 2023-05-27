Украина фактически перехватила инициативу в боях вокруг Бахмута, - ISW

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры, говорится в отчете, утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Отмечается, что один из российских военкоров утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Василовки заставили подразделения ЧВК Вегнера отступить на расстояние до километра от занимаемых в этом районе позиций.

Также военкоры заявляют, что украинские силы захватили высотные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Василовки и что в этом районе продолжаются бои.

Кроме того, они утверждают, что украинские военные продвинулись в направлении Клищиевки и пересекли канал Северский Донец, вероятно, намереваясь оцепить населенный пункт и заставить российские войска отступить в восточном направлении.

В то же время отмечается в отчете, что геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клищиевки.

По предварительной оценке ISW, российским войскам может быть сложно произвести замену сил ЧВК Вагнера в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных украинских контратак.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о проведении операции по оказанию помощи на месте, вероятно, в дальнейшем предоставят украинским силам в этом районе инициативу для начала новой фазы операций вокруг города, если они пожелают", - отмечают аналитики.