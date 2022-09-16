Украина ежедневно приближается к членству в НАТО, - член Европарламента Паэт
Член Европейского парламента Урмас Паэт считает, что с начала войны Украина каждый день становится на шаг ближе к полноценному членству в НАТО
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В последние месяцы Украина каждый день приближается к членству в НАТО. Украина сейчас получает очень мощную военную поддержку от стран НАТО. Я считаю, что все лидеры стран прекрасно осознают, что происходит в Украине и почему важно восстановить территориальную целостность украинского государства", - пояснил Паэт. .
Депутат Европарламента рассказал, что в Европе резко изменилось отношение к России после вторжения в Украину.
"Я уверен, что все лидеры стран НАТО и Европейского Союза совсем по-другому относятся к России. Все изменило агрессивное вторжение РФ в Украину. Это четко прослеживается в решениях европейских стран о предоставлении военной и финансовой помощи Украине. Однако не следует останавливаться. Санкций против России на сегодняшний день мало. Поэтому европейским лидерам есть еще над чем работать", - добавил он.
- 13 сентября в минобороны Британии заявили, что российские подразделения, предназначенные для противодействия НАТО, были существенно ослаблены из-за потерь во время войны в Украине.
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