Украина ежедневно недополучает $170 млн экспортных поступлений через заблокированные РФ порты, — посол по особым поручениям при МИД
Украина недополучает валютные поступления $170 млн ежедневно из-за нарушенных цепей поставок экспорта за заблокированные порты
Об этом сообщила посол по особым поручениям при МИДе Ольга Трофимцева .
"Мы недополучаем из-за остановки экспорта 170 млн долларов в день из-за блокировки морских портов", - сказала она во время брифинга в медиацентре.
Однако это не окончательная сумма, отметила Трофимцева.
"Сюда еще следует добавить убытки от воровства украинского зерна и продукции сталелитийной промышленности на оккупированных территориях. Плюс принимаем во внимание ущерб от разрушений логистических, производственных, элеваторных мощностей", - указала посол при МИД.
Следовательно, общий ущерб, причиненный полномасштабной войной России против Украины украинскому экспорту - не менее $6 млрд.
- Напомним, Россия вывозит ворованное в Украину зерно в Сирию.
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