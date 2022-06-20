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Украина ежедневно недополучает $170 млн экспортных поступлений через заблокированные РФ порты, — посол по особым поручениям при МИД

20 июня, 2022 понедельник
13:13
Экономика

Украина недополучает валютные поступления $170 млн ежедневно из-за нарушенных цепей поставок экспорта за заблокированные порты

Об этом сообщила посол по особым поручениям при МИДе Ольга Трофимцева .

"Мы недополучаем из-за остановки экспорта 170 млн долларов в день из-за блокировки морских портов", - сказала она во время брифинга в медиацентре.

Однако это не окончательная сумма, отметила Трофимцева.

"Сюда еще следует добавить убытки от воровства украинского зерна и продукции сталелитийной промышленности на оккупированных территориях. Плюс принимаем во внимание ущерб от разрушений логистических, производственных, элеваторных мощностей", - указала посол при МИД.

Следовательно, общий ущерб, причиненный полномасштабной войной России против Украины украинскому экспорту - не менее $6 млрд.

  • Напомним, Россия вывозит ворованное в Украину зерно в Сирию.

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порты Украины
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