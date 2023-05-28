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Аналитика

Украина ежедневно наносит более 100 ударов по объектам РФ на фронте. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
28 мая, 2023 воскресенье
23:03
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Количество ударов Украины по вражеским объектам на фронте со снабжением британских ракет Storm Shadow возросло до более чем 100 в день

Удары Украины по РФ

Пришло время возвращать свое. Обращение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с этой фразой и эмоциональное видео с молитвой за освобождение Украины, конечно, можно воспринимать как признак долгожданной весенне-летней наступательной операции, к которой долго готовятся ВСУ. Но так ли это? Однозначного ответа не существует, ведь идет этап введения врага в оперативное заблуждение. В тумане войны Украина оказывает психологическое влияние на врага, как с этим видео, и конкретные действия на линии фронта, чтобы ослабить оборону РФ и подтолкнуть ее к ложным поступкам и решениям. Непосредственное значение тех или иных событий, реализующих ВСУ, станет понятно лишь впоследствии, когда наступление приобретет определенные черты. Тогда можно будет глубже оценить значение длительной и изнурительной обороны Бахмута, происходящего сейчас на Херсонщине и Запорожье, рейдов РДК в Белгородскую область. Есть маркеры, непосредственно относящиеся к формированию поля боя не только в психологическом смысле, но и в военном. Например, The Economist подытожил количество ударов по артиллерии и дальнобойным системам Украины по враждебным целям за линию фронта в течение недели.

Данные получили с помощью спутников NASA, дважды в сутки проходящих над каждым участком фронта с тепловыми датчиками. За 11 – 25 мая по всей линии фронта ударов по вражеским объектам было в четыре раза больше, чем за две недели до того. В то же время количество ударов наибольшее со 2 августа 2022 года: более 100 в день. Рост начался 11 мая с поставками британских ракет Storm Shadow. Украина бьет по логистике и командным пунктам далеко за линию фронта по всем участкам. Оборона РФ ослабевает, но не дает определить направление дальнейших действий ВСУ, то есть туман войны сохраняется. Освобождение наших территорий потребует мужества и профессионализма наших воинов, поддержки их мощным арсеналом оружия, как это происходит, в частности в Бахмуте и вокруг него.

Положение на Бахмутском направлении

По оценкам официальных должностных лиц, динамика боевых действий несколько уменьшилась. Экс-командир полка "Азов" и исполняющий обязанности командира 3-й ошбр Максим Жорин отметил, что в городе нашей главной задачей является удержание позиций, а на флангах - продвигаться вперед. 3-я ошбр почти две недели участвует в активных наступательных действиях на южном фланге и делает это достаточно успешно, несмотря на несоразмерные силы с РФ по количеству личного состава, технике, артиллерии, авиации, но находим возможность выбивать врага с позиций и продвигаться вперед. Однако нужно немного времени, чтобы после этих тяжелых боев, которые давались нам большой ценой, перегруппироваться. РФ начала постепенно адаптироваться. Нам нужно найти слабые места у противника, а они есть, и мы их видим. Затем продолжим двигаться вперед, пошагово подходя к окружению Бахмута. Есть основное различие между вагнеровцами и регулярными войсками РФ: специфика ПВК Вагнера - штурмы и продвижение вперед, в то же время они довольно плохо разбираются в обороне. Регулярные войска больше подстроены к системной обороне и очень плохо показывали себя в штурмовых действиях. Изменения происходят. РФ заводит новые части: и заменщиков и резервы, пытающиеся стабилизировать ситуацию, остановить ВСУ. Были десантники, которые до этого воевали возле Каховки и Киевщины. Разница будет ощутима, однако ВСУ слышит, видит врага и находит его слабые места, ведь очень важно сохранять жизнь и уменьшать риски для личного состава. Но продвигаться вперед будем, какие бы подразделения РФ ни заходили.

Уникальность подготовки 3-й ошбр

Во многом бригада перебрала опыт "Азова". Многие офицеры, командующие и служащие в 3-й ошбр, ранее были в "Азове". Очень многие принесли опыт подготовки, в частности морально-психологический. Подготовка решающая на поле боя. Даже когда продолжаются сильные бои, в бригаде обязаны уделять внимание боевой подготовке, ведь нельзя отправлять человека, не знающего, как себя защищать, оказывать медицинскую помощь тем, кто рядом. Даже на линии фронта находят возможности для обучения и повышения квалификации личного состава вблизи боевых действий. Рекруты готовятся в отдельном месте, затем попадают на передовую. Без штурмовой пехоты деоккупации территории не будет. Ее невозможно освободить ракетами, бомбами, авиацией, дронами. Там могут закрепиться только люди. Именно благодаря им это удается. Но в бригаде думают, как снизить риски для бойцов, поэтому применяют современные методы ведения боя, дроны. Это объединяется в систему, благодаря которой можно снизить риски, в частности, для штурмовой пехоты. Любая подготовка частично обеспечит готовность к тому, что вас ждет, а все остальное - поле боя и опытный командир рядом - это то, что научит, даст уверенность в себе и знания, что делать.

Изменение тактики РФ в ударах по Украине

В ночь на 28 мая Россия нанесла самый массовый удар иранскими дронами-камикадзе по Украине. Враг выпустил 58 баражирующих боеприпасов, львиную долю направив на Киев. Из 59 58 сбили. Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это была рекордная атака с использованием "шахедов". За май РФ совершила третью рекордную атаку: сначала 35, 36 дронов, а сейчас – 54 беспилотника. Видим тенденцию роста. РФ использовала другие маршруты, траекторию полета, чтобы максимально повысить эффективность атак, уничтожить какой-либо объект и обойти нашу ПВО. С 28 апреля россияне выявляли наши позиции ПВО, почти ежедневно совершали ракетные, дроновые налеты. Наша ПВО мобильная, РФ создавала карту ее расположения, формировала новые траектории, начинают их использовать, но менее чем в 5% достигают эфемерной цели. Россияне меняют тактику и регулярными с начала мая ударами по тылу Украины пытаются отвлекать нашу ПВО. Командование РФ считает, что ПВО будет участвовать в наступлении в ближайшее время, поэтому пытаются давить на тыл, чтобы противовоздушная оборона находилась в боевом режиме. Еще в 2022 году некоторые шахеды, сбитые так, что сохранили целостность, имели блоки ГЛОНАСС – российской копии GPS. Такое усовершенствование делали, чтобы увеличить управляемое расстояние полета и точность дронов. Предотвратить это нельзя. Иран, несмотря на десятки лет под санкциями, смог реализовать программу дронов-камикадзе. Несмотря на примитивность, они представляют серьезную угрозу, имеют достаточно мощную боевую часть. Предотвратить невозможно. Наши международные партнеры не могут нейтрализовать производство в Иране, а оно находится под землей. Чтобы помешать ему нужны специфические элементы поражения, например, противобункерные бомбы. Следует заходить в воздушное пространство Ирана или проводить сухопутную операцию. Никто не будет этого делать.

Прогресс в создании украинских дронов

На сегодня Александр Коваленко не видел использования этих беспилотников в боевых условиях. В 2020 году пришли к выводам, какой может быть дрон, используемый для его создания, его базы. Возможно, это достаточно перспективно, но использования в реальных боевых условиях мы сегодня не увидели. Этот проект – на этапе испытания. Мы ждем, когда их будут применять. Учитывая, что РФ пока демонстрирует большие белые пятна в ПВО, эти дроны в случае серийного производства будут использовать постоянно и действительно будут эффективны.

Результаты атаки на корабль РФ "Иван Хурс"

Надо совершенствовать контактную отработку боевой части украинских дронов. Если "Иван Хурс" действительно в Севастополе, то он не сработал. Также эффективнее следует использовать безэкипажные надводные катера ночью. Корабли проекта, как "Иван Хурс", на вооружении РФ находятся в количестве двух единиц. Их построили за 20 лет, что делает суда столь уникальными. Можно было нанести серьезный удар не только технически, но и репутационно. Но корабль вооружен преимущественно пулеметом и не имеет достаточно средств для противодействия катерам. Ночью удар был бы гораздо эффективнее. Кроме того, корабль именно утром проходил в Босфор и заходил в Черное море. Тогда его и атаковали, максимально быстро отреагировав на возможность удара. Это плюс. Также преимущество в том, что ни один корабль РФ не может чувствовать себя безопасно в Черном море. Над реализацией некоторых моментов нужно работать, но со временем оно придет и КПД таких атак увеличится.
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