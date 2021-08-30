Украина эвакуировала целом 700 человек из Афганистана, - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Мы доказали, что готовы спасать наших граждан в не зависимости от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность, как партнера, который не боится проводить задачи ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан", - пишут в соцсети.

В разведке отметили, что Украина - среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана.

По данным ведомства, Великобритания эвакуировала 13 700 человек, Германия - 5193 человека, Франция - 2100 человек, Испания - 2066, Бельгия - 1400, Дания - 1000, Польша - 900, Венгрия - 540, Швейцария - 292 человека, Австрия - 89 человек, Ирландия - 36.