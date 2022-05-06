Украина эвакуировала из Азовстали еще 50 человек, операцию продолжат 7 мая, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр по реинтеграции и оккупированных территорий Ирина Верещук в телеграмм .

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей", - подчеркнула она.

Завтра утром, 7 мая, эвакуационную операцию продолжат. Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный.

"Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье. Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно выйти. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", – добавила она.

30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских .

1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц. 3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди.

3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".

О начале третьего этапа эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" сообщил 5 мая генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек .

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