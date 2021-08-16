Украина эвакуировала из Афганистана около 80 человек,- Зеленский

Об эвакуации сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.



"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский.



Ранее телекомпания Al Jazeera сообщила, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вылетел в Таджикистан.