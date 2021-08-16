Украина эвакуировала из Афганистана около 80 человек,- Зеленский
Украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватило исламистское движение Талибан
Об эвакуации сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский.
Ранее телекомпания Al Jazeera сообщила, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вылетел в Таджикистан.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести из страны все войска.
- 24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности.
- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов, заявив о уничтожения 200 моджахедов.
- 10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана
- По состоянию на 12 августа талибы контролировали 10 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков "Талибана" продолжались за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.
- Вскоре "Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второй по величине в Афганистане. После этого былопринято Герат .
- МИД Украины рекомендовало Украинской покинуть Афганистан .
- Уес заявили, что не признают правительство талибов , если те силой захватят власть в Афганистане.
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