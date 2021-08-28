Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
В Украину из Афганистана вылетели три самолета с почти 400 эвакуированными лицами
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек, которые вылетели из Кабула тремя самолетами.
"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий. На бортах многие граждане Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", - сказал Подоляк.
- Напомним, 27 августа посол Украины в Афганистане Василий Серватюк заявил, что в стране остается более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.
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