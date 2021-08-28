Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек, которые вылетели из Кабула тремя самолетами.

"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий. На бортах многие граждане Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", - сказал Подоляк.