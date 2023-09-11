Украина — это, прежде всего, нация вопреки
Наша независимость есть достижение не только для нас, но и для мира. Чем больше и мы, и мир это понимаем, тем больше она становится и для нас, и для него незаменимой
Что мы сегодня даем миру?
Три коротких тезиса
- наша политическая история – противоположность нашему чернозему. Из-за постоянного присутствия авторитарной империи и зон конфликтов и боли Украина могла навсегда стать землей, где свобода и достоинство не приживаются. Где почвы для них "неплодородные". Мы становимся примером того, как свобода может утверждаться вопреки. Возможно, Украина — это, прежде всего, нация вопреки. Которая возникла и существует вопреки. Contra spem spero. Это и пример для остального мира, прежде всего прежде порабощенного: свобода способна прорастать сквозь асфальт;
- мы ломаем стереотип, что творчество возможно только в условиях безопасности. Наша история (story) – это история того, как творчество может прорастать даже сквозь опасность. И даже как опасность может являться стимулом для творчества. В конце концов это не новость — мы лишь подтверждаем своим нынешним опытом ту мудрость, которая в безопасных странах частично забыта;
- движение вперед возможно только в равновесии между гедонизмом и аскетизмом. Чрезмерный гедонизм расслабляет, избыточный аскетизм иссушает. Гедонизм нужен, чтобы любить жизнь в мельчайших проявлениях, аскетизм – чтобы уметь себя ограничивать ради чего-то большего. Возможно, мы сейчас учимся этому балансу.
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Но все это, конечно, имеет смысл, только если мы выживем и преодолеем зло. И как нация, и как индивиды и как сообщества. Сегодня хрупкость и смертность человеческого бытия осознается как никогда. Но эта хрупкость – еще один источник любви. А любовь – несокрушимая.
Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН
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