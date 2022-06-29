Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, - эксперт
Необходимо договориться "о правилах игры" и разработать новые правила безопасности, отметил эксперт
Украинцам придется привыкать к ракетным обстрелам. Война затянется надолго. Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт в области безопасности Олег Стариков. Он заявил, что Украина уже опередила государство Израиль, если брать печальный показатель – частоту обстрелов.
В то же время эксперт отметил, что необходимо договориться "о правилах игры" и разработать новые правила безопасности, которые должны затем превратиться в официальные рекомендации компетентных органов, как вести себя при ракетных обстрелах. Эти рекомендации должны быть основаны на сегодняшних реалиях.
Мы используем правила поведения во время воздушной тревоги, разработанные еще в середине 20 века. Их трудно соблюсти владельцам коммерческих помещений, особенно если те не оборудованы бомбоубежищами. Выгонять людей или дать им остаться в помещении? У нас до сих пор нет однозначного ответа, например, на этот вопрос. Что делать, когда с момента включения сирены до прилета может пройти минута-две? Эти и другие вопросы требуют обсуждения и новых подходов", – прокомментировал Олег Стариков.
В настоящее время, отмечает эксперт, правила устанавливаются многими ведомствами, военными администрациями, госпотребслужбами, местными органами власти. Чаще они могут противоречить друг другу: "Это приводит к тому, что владелец коммерческих помещений пытается выполнять сразу все требования, что приводит к путанице".
8 апреля нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли 50 человек. Люди ждали эвакуационных поездов.
27 июня ракеты разрушили торговый центр "Амстор", в котором находилось до тысячи человек, в настоящее время, по официальным данным, число погибших достигло 18 человек.
28 июня городской глава Днепра Борис Филатов сообщил, что российские ракеты попали в СТО, под завалами оказались люди.
29 июня оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Николаеве, количество жертв уточняется.
Эксперт отмечает, что правоохранители тоже оказываются в затруднительном положении, они обязаны оценивать правильность действий ответственных лиц построек, куда попадают российские ракеты. Чаще всего это превращается в бюрократическую работу, отвлекающую правоохранителей от действий, направленных на противодействие агрессору, заявил Олег Стариков.
Сегодня на сайте ТРЦ Respublika Park появилось сообщение о том, что торговый центр во время воздушных тревог не работает на вход. Раньше таких сообщений не было. Новую информацию для посетителей о действиях во время работы сирены разместили на своих интернет-ресурсах торговые центры Lavina и Skymall.
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