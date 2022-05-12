Украина – это хорошая инвестиция для американцев, ведь украинцы борются с россиянами, - политтехнолог Смарт
Американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт считает, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине оружием и деньгами, ведь это хорошая инвестиция, потому что украинцы борются с россиянами
Политический стратег рассказал об этом в эфире Эспрессо.
"Возможно, я скажу не совсем хорошо, но Украина для американцев - это хорошая инвестиция. Россия хочет воевать не только против Украины, ведь потом россияне пойдут на Молдову и остальную Европу. Если РФ хочет дальше создавать для всех проблемы, предоставление денег и оружия Украине это хорошая инвестиция. Чтобы украинцы показали россиянам, что они должны оставаться внутри своей страны", - отметил Смарт.
Эксперт добавил, что Соединенные Штаты Америки активно помогают Украине, ведь понимают, что россияне – военные преступники международного уровня, совершающие против украинцев геноцид.
"Когда только началась полномасштабная война России против Украины, Соединенные Штаты действительно боялись активно помогать Украине. Но сейчас американцы теряют этот страх. В США понимают, что Россия в Украине не только воюет, но и делает геноцид украинцев. Американцы понимают, что россияне – международные военные преступники. Помощь Украине со стороны США - это уже не о рисках. Тем более, что Россия никак не может ответить Соединенным Штатам на помощь Украине. Не столь важно, что думает Путин. США помогают Украине и будут помогать в дальнейшем", - заметил Джейсон Джей Смарт.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе , предусматривающий упрощенную процедуру предоставления вооружения и закрытия других потребностей для Украины.
- Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму в $40 млрд . Документ был передан для одобрения сената, после чего его подпишет президент Байден.
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