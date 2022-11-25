Украина, Эстония и Литва объявили бойкот ПА ОБСЕ, отказавшейся выгонять делегацию России
Постоянные делегации Украины, Эстонии и Литвы в Парламентской ассамблее ОБСЕ будут бойкотировать работу организации после того, как постоянный комитет не смог изменить правила для изгнания России
Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.
"Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Следовательно, мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представитель -террориста, государства-преступника", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.
В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание постоянного комитета.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что спустя 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.
- А председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября.
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