Об этом сообщила член делегации Евгения Кравчук.

"Сегодня Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы изгнать делегацию России. Следовательно, мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян - пропагандистов и представитель -террориста, государства-преступника", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

В знак протеста представители Эстонии и Литвы вместе с украинскими делегатами покинули заседание постоянного комитета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что спустя 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.

А председательствующая в ОБСЕ Польша отказала в визах российской делегации, которая должна была ехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября.

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