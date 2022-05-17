Украина - "Эмполи": где и когда смотреть товарищеский матч национальной сборной
Во вторник, 17 мая, сборная Украины встретится с итальянским "Эмполи" в контрольной игре в рамках подготовки к матчу отбора чемпионата мира против Шотландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча состоится в Эмполе на стадионе "Карло Кастеллани" и начнется в 21:30 по киевскому времени.
В Украине прямую трансляцию встречи национальной команды можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго", а также на YouTube-канале "Футбол 1".
1 июня сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
"Эмполи" за тур до финиша чемпионата Италии занимает в турнирной таблице 14-е место.
Товарищеский матч
Украина - "Эмполи" (Италия)
17 мая, 21:30
Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"
Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Индиго"
- 11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1.
- 13 мая главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал имена легионеров, готовящихся к матчам отбора ЧМ-2022.
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