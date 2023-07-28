Украина экспортировала почти 20 млн тонн зерна через Румынию

Об этом заявила министерша иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, пишет Digi24.

"Мы подчеркиваем тот факт, что почти 20 миллионов тонн уже транзитировали, и если мы сравним с другими 33 миллионами тонн Черноморского соглашения, которое способствовала ООН и Турция, из которого Россия только что вышла, становится очень очевидной важная роль, которую Румыния играет в этом. процессе, продолжая помогать Украине", - отметила министерша.

Она отметила, что страна наращивает усилия, чтобы помочь Украине доставить зерно туда, где оно нужно. Одобеску также добавила, что то, что Россия делает в Черном море, ставит под угрозу всю глобальную продовольственную безопасность.

"Мы улучшим дорожную и железнодорожную инфраструктуру, инфраструктуру речного транспорта. Открыты новые пограничные пункты. Мы ведем дискуссии с Европейской Комиссией по поводу этих коридоров солидарности", - подчеркнула она.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать совет Украина - НАТО из-за кризиса безопасности в Черном море.

О разговоре со Столтенбергом Владимир Зеленский написал в telegram. Зеленский и Столтенберг обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ , где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ после одностороннего выхода по Черноморской зерновой инициативе готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.