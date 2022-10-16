Украина экспортировала около 8 млн тонн продовольствия. Это более 600 судов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла экспортировать около 8 млн тонн продовольствия - более 600 судов. Из них 60% были направлены в Африку и Азию.
Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения.
"И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия по морскому пути – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам" целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность", – рассказал он.
Он поблагодарил всех, кто обеспечил соответствующий результат: аграриям, транспортникам, работникам портов, дипломатам и защитникам страны, возвращающим безопасность на море
"И наших партнеров хочу поблагодарить, какие смогли и которые помогли с этой инициативой. В частности, Генеральному секретарю ООН Гутеррешу и Президенту Турции Эрдогану. Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную на следующий год. Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности", - добавил он.
- 27 сентября правительство Украины полностью запретило экспорт в Россию . Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины.
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