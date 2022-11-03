Украина экспортировала около 10 млн зерна за три месяца работы "зернового коридора", - руководитель Украинской зерновой ассоциации Иващенко
С августа по октябрь Украина экспортировала около 10 млн тонн зерна, а до 24 февраля вывозила 6 - 7 млн тонн в месяц
Об этом заявил исполнительный директор украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко в эфире Еспресо.
Из украинских портов 3 ноября в разные страны вышли семь судов с зерном. Только одному судну разрешили пройти Босфорский пролив на вход в порты Украины.
"В 2022 году за 3 месяца работы зернового коридора около 10 млн тонн украинского зерна вывезено. В августе было около 1,5 млн, 3,5 млн – в сентябре, 3,5 млн – в октябре. Это довольно низкие показатели До большой войны мы могли экспортировать в месяц 6 - 7 млн тонн из всех портов, поэтому, конечно, нам есть куда расти и наращивать экспорт", - подчеркнул он.
Исполнительный директор украинской зерновой ассоциации назвал переговоры по экспорту зерна сложными, но выразил надежду на их пользу для украинских производителей.
Сергей Иващенко отметил, что по железной дороге, автотранспортом и баржей Украина способна экспортировать около 2,5 – 3 млн тонн зерна в месяц. Во время работы "зернового коридора" эти показатели несколько снизились, ведь такие пути значительно дороже морских, наиболее эффективных.
По его словам, Украина рассчитывает на то, что из портов будет выходить больше судов и не будет проверок в Босфоре или будут выборочные, ведь сейчас более 150 - 160 судов стоят там в пробке последние несколько недель, что наносит ущерб.
Также Сергей Иващенко выразил надежду на расширение зерновых портов, включение в инициативу порта Николаева и николаевской акватории, что позволит значительно увеличить экспорт.
- 29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил, что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.
- На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".
- 1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".
- В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.
- 2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".
- Старший научный сотрудник Института экономических исследований Ирина Коссе отметила, что в октябре Украина вышла на объем экспорта зерна, который был до 24 февраля, но нужен "зерновой коридор".
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