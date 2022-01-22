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Украина – единственный способ реванша России, агрессора вытесняют из пространства другие игроки, – Фейгин

22 января, 2022 суббота
16:16
война с Россией

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что захват Украины остается единственным способом реванша России, ведь из пространства бывшего СССР ее вытесняют другие политические игроки

Такое мнение политик высказал в программе Студия Запад с Антином Борковским на Еспресо.TV.

“Путин так далеко зашел, что любое отыграние назад – отвод войск или какие-то локальные провокации на границе – будет связано с потерей лица. Для Путина сейчас, после 22 лет нахождения у власти, это играет очень важную роль. Он вступает в 70-летний возраст в 2022 году. И с таким набором, уже подходя к старости и определенному политическому возрасту, ему нельзя играть назад, сказать "а ничего не было". Мы видели, как это произошло с Казахстаном”, – сказал Фейгин.

Политик подчеркнул, что в ситуации с Казахстаном и прогнозировании будущего России в целом важны другие игроки на просторах бывшего СССР. В первую очередь, это Турция и Китай. Когда Пекин заявил, что операция ОДКБ в Казахстане выполнила свою задачу, и войска нужно выводить хоть Кремль и не собирался этого делать, но военные покинули страну.

"Конечно, настроения в Кремле были такими, что мы продолжаем эту историю. Был набор оперативных действий, как не допустить вывода войск ОДКБ – теракты в Алмате или другое. Москва на это не пошла, ведь сейчас оперативно и тактически ей не выгодно иметь две проблемы – казахстанскую и будущую украинскую. Путину нужны союзники, а ссориться с Пекином он не готов", – заметил Фейгин.

Российский оппозиционер подчеркнул, что ситуация вполне зеркальная: если с США Кремль спорит по поводу Украины, то Китаю они не готовы возражать по поводу судьбы Казахстана.

“Насколько решительно Москва себя ведет с коллективным Западом, готовится спорить, не боится угроз, и насколько молчанием объята ситуация вокруг Казахстана. Это свидетельствует о том, что разрыхляется пространство бывшего СССР и на нем уже много других игроков – Турция, Китай, влияние афганского, исламского фактора. Выходит, что у Москвы единственным способом реванша остается только Украина. Вот в чем дело. Чтобы сохранить свое лицо, чтобы не потерять репутацию Путину, необходима победа, пусть даже какая-то локальная. И, возможно, ее риторически, полемически не изобразишь пропагандой, рассказав о том, что все задачи достигнуты, но Украина, несмотря ни на что, остается суверенной и будет стремиться вступить в НАТО. Еще неизвестно, какими будут последствия начала операции для Москвы в случае того, если Запад не будет готов более интенсивно интегрировать Украину в евроатлантическое сообщество”, – акцентировал Марк Фейгин.

  • Напомним, Госдепартамент США опубликовал основные дезинформационные тезисы, которые использует Россия для поддержки политических целей.
  • Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не врываться в Украину на новых направлениях во время зимней Олимпиады в Пекине.

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Владимир Путин
русская агрессия
Марк Фейгин
Антон Борковский
Студия Запад с Антоном Борковским
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