Украина – единственная страна, которая будет при необходимости воевать за нас, – экс-министр обороны Молдовы
Единственная страна и партнер, который может помочь Молдове сейчас быстро решить вопрос с Приднестровьем, – это Украина
Об этом в эфире Еспресо заявил экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.
"Единственная страна и партнер, который может помочь нам сейчас быстро решить вопрос с Приднестровьем, – это Украина. Это единственная страна, которая в случае необходимости будет воевать за Молдову против России, российской армии в Приднестровье. Украина – единственная страна, которая сейчас заинтересована в решении этого вопроса, потому что этот "молдовский Калининград" как нож в спине Молдовы и Украины", – отметил он.
По его мнению, не следует преувеличивать значение российского контингента в Приднестровье.
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"Их там меньше 2 тыс. военных, из которых - только 30% являются россиянами. Эта ограниченная группа российских войск находится там нелегально. К сожалению, наши власти прислушивались к мнению Европы. Германия была единственной страной, которая поддерживала федерализацию Молдовы. У Меркель и Путина была отдельная договоренность о Приднестровье и Молдове. Они хотели поддерживать этот режим там с помощью РФ", - подытожил Шалару.
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