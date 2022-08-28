"Украина – едина": в Киеве два берега Днепра соединили 430-метровым флагом
28 августа украинский флаг длиной в 430 метров развернули через Парковый пешеходный мост на Труханов остров в Киеве
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Два берега Днепра символически соединили украинским флагом в рамках художественной акции "Украина - едина". Участие в мероприятии приняли временно перемещенные жители Мариуполя, Мелитополя и других городов Украины.
"Эта акция очень символичная. Развертывание флага Украины и объединение им берегов Днепра показывает наше единство в борьбе за свободу и независимость Украины. В который раз мы демонстрируем всему миру, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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