Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Два берега Днепра символически соединили украинским флагом в рамках художественной акции "Украина - едина". Участие в мероприятии приняли временно перемещенные жители Мариуполя, Мелитополя и других городов Украины.

"Эта акция очень символичная. Развертывание флага Украины и объединение им берегов Днепра показывает наше единство в борьбе за свободу и независимость Украины. В который раз мы демонстрируем всему миру, что территория Украины неделима и неприкосновенна, а Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск и Крым – это Украина", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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