"Украина едина с США и другими партнерами": Шмигаль о подготовке контрнаступления на фоне утечки документов Пентагона
Премьер-министр Денис Шмигаль, находящийся с визитом в США, заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов
Об этом пишет CNN.
"Мы обсудили многие очень важные вопросы, вызовы и проблемы со всеми официальными лицами, с которыми мы встречались в течение этих трех дней… Мы чрезвычайно и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления. Мы уверены, что выиграем эту войну. Мы освободим наши территории", - отметил глава Кабмина.
Шмигаль подчеркнул, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка военных, снабжение боеприпасами и оружием, в том числе ракетами дальнего действия.
При этом, пишет CNN, украинский премьер-министр не ответил на вопрос, обсуждал ли он с официальными лицами США масштабную утечку секретных документов.
Шмигаль также отказался отвечать, просил ли кто-нибудь из американских чиновников извинения за "слив" секретной информации о подготовке украинской армии.
Премьер Украины предположил, что утечка документов связана с РФ.
"Я уверен, что следствие предоставит все выводы", – добавил Шмигаль.
- Напомним, 11 апреля Денис Шмигаль прибыл в Канаду с рабочим визитом и провел встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд.
- 12 апреля Шмигаль перелетел в Вашингтон, где у премьера были запланированы встречи с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, USAID, руководством Всемирного банка, МВФ, ЕИБ и т.д.
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