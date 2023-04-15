Об этом пишет CNN.

"Мы обсудили многие очень важные вопросы, вызовы и проблемы со всеми официальными лицами, с которыми мы встречались в течение этих трех дней… Мы чрезвычайно и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления. Мы уверены, что выиграем эту войну. Мы освободим наши территории", - отметил глава Кабмина.

Шмигаль подчеркнул, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка военных, снабжение боеприпасами и оружием, в том числе ракетами дальнего действия.

При этом, пишет CNN, украинский премьер-министр не ответил на вопрос, обсуждал ли он с официальными лицами США масштабную утечку секретных документов.

Шмигаль также отказался отвечать, просил ли кто-нибудь из американских чиновников извинения за "слив" секретной информации о подготовке украинской армии.

Премьер Украины предположил, что утечка документов связана с РФ.

"Я уверен, что следствие предоставит все выводы", – добавил Шмигаль.