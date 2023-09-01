Украина движется вперед в контрнаступлении, а не терпит поражение, - Кулеба

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Если бы Украина проигрывала, я, наверное, был бы первым, кто бы сказал правду. Но мы не проваливаемся - мы идем вперед", - подчеркнул министр.

По его словам, тем, кто критикует скорость контрнаступления ВСУ, стоит подумать о воюющих в основе солдатах.

"Ты только что потерял двух своих друзей. Вас чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой - ты в ожесточенной борьбе взял проклятый русский окоп. А потом вы читаете, как кто-то говорит: "О, хлопцы, вы слишком медленные"?" – сказал Кулеба.

Он также добавил, что партнеры Украины понимают, что дела двигаются в правильном направлении.

"Наши партнеры, которые нам помогают, в том числе США, понимают, что дела движутся в правильном направлении. И они понимают, что ни трагедии, ни торможения нет", - добавил он.