Украина двигается к ЕС поразительными темпами, - президент Еврокомиссии

Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Украина продвигается по пути к ЕС поразительными темпами. Процедура приближения к членству – это процесс, основанный на заслугах, и то, что вы уже делали, свидетельствует, что вы можете показывать быстрые и качественные результаты, даже сейчас, во время войны. Я часто слышу от украинцев надежду на то, что их дети будут расти уже в ЕС, и эта надежда придает им силы выдерживать испытания этой ужасной войны, но между нынешним моментом и этим ярким будущим – все еще непростой путь. Но будьте уверенны: мы будем рядом с вами на каждом шагу", - отметила Урсула фон дер Ляен.