Украина двигается к ЕС поразительными темпами, - президент Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Украина за последнее время осуществила большой прогресс на пути к вступлению в ЕС, но впереди еще много работы
Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
"Украина продвигается по пути к ЕС поразительными темпами. Процедура приближения к членству – это процесс, основанный на заслугах, и то, что вы уже делали, свидетельствует, что вы можете показывать быстрые и качественные результаты, даже сейчас, во время войны. Я часто слышу от украинцев надежду на то, что их дети будут расти уже в ЕС, и эта надежда придает им силы выдерживать испытания этой ужасной войны, но между нынешним моментом и этим ярким будущим – все еще непростой путь. Но будьте уверенны: мы будем рядом с вами на каждом шагу", - отметила Урсула фон дер Ляен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное