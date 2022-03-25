Украина достигла с Россией понимания в 4 из 6 тем, вызвавших разногласия на переговорах, - Эрдоган

"Есть шесть тем переговоров между Россией и Украиной, кажется, что между ними есть понимание по четырем темам. … Сначала Украина не обсуждала вопрос вступления в НАТО, но впоследствии Зеленский начал высказываться о том, что Украина может не быть членом НАТО. Еще один вопрос – принятие русского языка как официального. Зеленский тоже это признал. Русский язык – это язык, на котором говорят почти везде в Украине. На данный момент с этим тоже нет проблем", - сказал Эрдоган, сообщает CNN, передает Espreso.TV.

Эрдоган также высказался по поводу заявлений Зеленского о необходимости референдума по компромиссам с Россией и сказал, что это "умное руководство".

О своем предстоящем разговоре с Путиным, который должен быть на выходных или уже на следующей неделе, Эрдоган сказал, что сначала Турция должна обсудить и оценить встречу стран НАТО.

Эрдоган также сообщил, что будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Напомним, Путин назвал Эрдогану условия прекращения вторжения в Украину, - BBC

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