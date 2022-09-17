Об этом сообщает Politico

Американское издание отмечает, что Украина в последнее время перестала публично требовать у США системы противовоздушной обороны Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle, однако переговоры по этому поводу не прекратились.

"За кулисами не прекращается поиск оружия, которое могло бы переломить ход войны. В последние недели произошел переход от громких призывов к поставкам систем противовоздушной обороны и истребителям к более тихим переговорам", - информируют источники Politico.

По их данным, обсуждение вопроса о Patriot находится на ранней стадии в минобороны США, и окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

"Но тот факт, что официальные лица говорят о такой возможности, являются серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда они отвергли эту идею", - пишет Politico.

Отмечается, что одним из препятствий для положительного решения относительно Patriot является относительная нехватка этих систем ПВО, поскольку они задействованы в странах-союзниках США в Европе, на Ближнем Востоке и Тихоокеанском регионе.

Politico обращает внимание, что Пентагон заключил контракт на $182 млн с Raytheon Technologies на производство передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS. Первые две системы будут поставлены в течение следующих двух месяцев.

"Если план будет реализован, вполне вероятно, что США подпишут контракт с Raytheon на создание дополнительных систем для Киева, вместо того чтобы передавать батареи Patriot из запасов США", - утверждают источники.

Что касается F-16, то на них растет спрос, поскольку все больше восточноевропейских стран отказываются от своих старых самолетов в надежде на поставки новых. Кроме того, в истребителях нуждается и Тайвань.

Что касается поставок Gray Eagle, то переговоры также продолжаются. Здесь главным препятствием является то, что США опасаются потенциальной потери применяемых в беспилотниках технологий, если они будут сбиты россиянами.

Издание констатирует, что Patriot, F-16 и Gray Eagle пока не вошли в список оружия, которое Украина попросила в США на 2023 год.

16 сентября президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.

В Пентагоне сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $600 млн.

Также стало известно, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS в течение двух месяцев.

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