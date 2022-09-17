Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25-ти грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась до Энергодара.

Компания обеспечила доставку в первую очередь необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты.

Кроме того, был восстановлен неснижающийся запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и, самое главное, доставлены дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз, несмотря на опасность и трудности, доставили водители "Энергоатома", в том числе и из Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций.

Напомним, 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС.

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