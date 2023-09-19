Украина досрочно закачала в хранилища плановый объем газа на зиму
На 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров: плановое количество голубого топлива закачали досрочно
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, ссылаясь на слова министра Германа Галущенко.
По его словам, досрочное достижение прогнозируемого для прохождения отопительного сезона объема голубого топлива удалось достичь благодаря слаженной работе всех компаний газовой сферы.
"Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика – важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", – заявил Галущенко.
- В то же время иностранные трейдеры скачали более 1,8 млрд кубометров газа в украинские подземные хранилища. Это весомый шаг на пути создания в Украине энергетического хаба.
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