Украина досрочно закачала в хранилища плановый объем газа на зиму

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, ссылаясь на слова министра Германа Галущенко.

По его словам, досрочное достижение прогнозируемого для прохождения отопительного сезона объема голубого топлива удалось достичь благодаря слаженной работе всех компаний газовой сферы.

"Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика – важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны", – заявил Галущенко.