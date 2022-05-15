Украина досрочно одержала победу в медальном зачете Дефлимпиады

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В предпоследний день соревнований сборная Украины выиграла 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награду. Таким образом, наша национальная команда гарантировала итоговое первое место в общем медальном зачете. Украинцы выиграли на соревнованиях в Бразилии 137 наград – 61 золотую, 38 серебряных и 38 бронзовых.

Сборная Украины побила собственный рекорд, который установила на Дефлимпиаде-2017, где она получила 99 наград – 21 золотую, 42 серебряных и 36 бронзовых.

На Дефлимпийских играх соперничают спортсмены с нарушениями слуха.

Дефлимпиада в Бразилии должна была состояться в 2021 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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