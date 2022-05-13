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Украина допускает экспорт зерна через Беларусь, но это вопрос сложных политических договоренностей, - Минэкономики

13 мая, 2022 пятница
19:58
Экономика

Украина рассматривает как один из путей экспорта зерна его вывоз грузовым гуманитарным коридором через Беларусь, но политически это еще менее приемлемо, чем разблокирование украинских портов

Об этом замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал в ходе экспертной дискуссии, сообщает "Экономическая правда".

Он отметил, что такая опция действительно существует: наибольшую способность среди портов Европы по перевозке сырьевых товаров имеют балтийские порты Литвы, Латвии и Эстонии. Вследствие взаимосовместимости железнодорожных систем между Украиной, Беларусью и Литвой такой транспортный путь может быть "намного легче технически".

"Этот вопрос озвучивался, но он политически, возможно, еще менее приемлем, чем история с разблокировкой портов", – пояснил Качка.

Он подчеркнул, что Украина не исключает такой сценарий, ведь есть давление времени до осени, когда начнется новый сев озимых, начнутся закупки удобрений и тому подобное.

"Соответственно, если мы объем экспорта зерновых не обеспечим летом или в начале осени, это может привести к комплексному продовольственному кризису в мире, потому что не будет объемов на 2023 год, если люди не засеются", – заключает чиновник. - "Мы объясняем всем правительствам и партнерам, что нам нужно что-то решать либо с портами вокруг Одессы и Николаева, либо, как альтернативу, – через Беларусь".

Однако, отмечает он, все связанные с этим риски никуда не денутся, ведь никто не сможет гарантировать большую безопасность передвижения через Беларусь, чем передвижение по морю. По словам Качки, будет использоваться тот вариант, где международное давление третьих сторон сможет обеспечить достаточные гарантии, в частности, со стороны ФАО, ООН, ВТО и других партнеров.

"Если результатом давления станут какие-то гарантии через Беларусь - будет ехать через Беларусь. Если через Черное море - то еще лучше", - резюмирует Утка.

Но, подчеркнул он, через западную границу  нужных объемов будет невозможно достичь в ближайшие месяцы, так что в этом году придется решать этот вопрос в политической плоскости.

Справка: Поезда в Украине двигаются по "широкому" пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют "узкий" путь (1 435 мм).

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Белорусь
Балтийское море
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