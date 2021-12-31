Украина дополнительно закупила лекарства для больных COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Медзакупки Украины".



"По заказу Министерства здравоохранения Украины ГП МЗУ в сжатые сроки провело дозакупку препарата Тоцилизумаб, который используется для помощи пациентам, больным COVID-19. 30 декабря ГП "Медзакупки Украины" подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем оригинального препарата", - говорится в сообщении.



Согласно договору препарата заказали на 24,36 млн грн, в том числе:

2300 флаконов дозировкой 200мг/10 мл за 21,3 млн. грн. Цена за единицу – 9259 грн;

840 флаконов дозировкой 80мг/4 мл за 3,06 млн. грн. Цена за единицу – 3650 грн.

Напомним, 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон".

На склад в Украине лекарство должны доставить 1 марта 2022 года.В течение 2021 года Минздрав уже два раза заказывал Тоцилизумаб: 2784 флакона дозировкой 200мг/10 мл и 5950 флаконов дозировкой 80мг/4 мл."Исследования показали, что применение Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением болезни на 13% уменьшает летальность по сравнению со стандартным лечением. Кроме того, применение Тоцилизумаба на 28% уменьшает потребность в подключении к аппарату ИВЛ среди тяжелобольных пациентов и пациентов с критическим течением болезни, сравнении со стандартным лечением", - говорится в сообщении.