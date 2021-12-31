Украина дополнительно закупила лекарства для больных COVID-19
Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" подписало соглашение на дополнительную закупку препарата Тоцилизумаб для людей с тяжелым течением коронавирусной болезни
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Медзакупки Украины".
"По заказу Министерства здравоохранения Украины ГП МЗУ в сжатые сроки провело дозакупку препарата Тоцилизумаб, который используется для помощи пациентам, больным COVID-19. 30 декабря ГП "Медзакупки Украины" подписало соглашение со швейцарской компанией-производителем оригинального препарата", - говорится в сообщении.
Согласно договору препарата заказали на 24,36 млн грн, в том числе:
- 2300 флаконов дозировкой 200мг/10 мл за 21,3 млн. грн. Цена за единицу – 9259 грн;
- 840 флаконов дозировкой 80мг/4 мл за 3,06 млн. грн. Цена за единицу – 3650 грн.
В течение 2021 года Минздрав уже два раза заказывал Тоцилизумаб: 2784 флакона дозировкой 200мг/10 мл и 5950 флаконов дозировкой 80мг/4 мл.
"Исследования показали, что применение Тоцилизумаба у пациентов с тяжелым течением болезни на 13% уменьшает летальность по сравнению со стандартным лечением. Кроме того, применение Тоцилизумаба на 28% уменьшает потребность в подключении к аппарату ИВЛ среди тяжелобольных пациентов и пациентов с критическим течением болезни, сравнении со стандартным лечением", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон".
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