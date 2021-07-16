Украина дополнительно получит от МВФ $ 2,7 млрд, - Милованов

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.



"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ ", - сказал Милованов.



При этом $ 2,7 млрд, по словам советника главы ОПУ, являются дополнительными займами вне этой программы.



"$ 2,7 млрд - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ", - сказал Милованов.

Напомним, ранее в МВФ заявили , что в Украине следует реформировать юридическую и финансовую системы и развивать конкурентоспособные рынки товаров.