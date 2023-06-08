Украина дополнила иск против России в ЕСПЧ из-за подрыва Каховской ГЭС

Об этом в четверг, 8 июня, сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

Для скорейшей защиты нарушенных прав и интересов компания просит ЕСПЧ о первоочередном рассмотрении соответствующего дела "в связи с террористическими действиями России".

"Организованный подрыв плотины, являющейся объектом критически важной социальной инфраструктуры, нарушает Женевскую конвенцию, в частности, Первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 года, установивший перечень объектов, не могут быть объектами нападения", – отмечают там.

Также в "Укргидроэнерго" подчеркивают, что подрыв Россией Каховской ГЭС грубо нарушает правила ведения войны, создает риск для жизни гражданских и привел к, по предварительной оценке, необратимому повреждению имущества компании.

Как известно, Россию выгнали из Совета Европы в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину, после чего она объявила, что не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека. В то же время, позиция ЕСПЧ состоит в том, что РФ обязана придерживаться решений по делам, взятым к рассмотрению до ее выхода.