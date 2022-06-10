Украина должна заключить новую программу кредита с МВФ, - министр финансов Марченко
Киев нуждается в большей иностранной помощи в результате полномасштабной войны, сейчас ведутся предварительные обсуждения нового пакета помощи МВФ
Об этом сообщают в Bloomberg со ссылкой на комментарий министра финансов Украины Сергея Марченко.
Во избежание финансового кризиса в Украине в результате полномасштабной войны нужно привлекать иностранную денежную помощь. По словам Марченко, Украина должна заключить новую программу кредита с Международным валютным фондом.
Также министр финансов отмечает, что решается вопрос соглашения, но команде МВФ непросто подготовить сложную макрофинансовую программу для помощи Украине.
МВФ считает международную помощь основным источником финансирования бюджетной нестабильности в Украине.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в 2021 году ВВП страны составил 200 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем в ее истории, однако из-за полномасштабной войны, в этом году ВВП может упасть на 30-50%.
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