Об этом она сказала в интервью "Главкому".

Лариса Ницой считает, что украиноязычность будет способствовать тому, чтобы экономика страны развивалась, законы работали, а люди жили цивилизованно. Поэтому, по ее убеждению, Украина должна заговорить на одном языке.

Писательница припомнила цитату из труда выдающегося британского экономиста Джона Милля "Принципы политической экономии и некоторые аспекты их применения к социальной философии" (1848). На основе его учения строили свои экономики большинство стран Европы.

"Так вот, Джон Милль, входящий в десятку людей с самым высоким IQ на планете Земля, написал, передаю почти дословно, следующее: "Люди, живущие в одной стране и говорящие на разных языках, будут читать разные книги. (Тогда не было интернета и телевидения, поэтому он пишет о книгах). У таких людей будет сформировано разное мировоззрение. Такие люди на выборах будут выбирать политиков, которые будут представлять это разное мировоззрение. Поэтому политики, вместо того, чтобы осуществлять реформы в стране, будут бороться между собой на мировоззренческом уровне. Реформы в такой стране невозможны". Так это же о нас с вами написано! Понимаете, экономист писал, как язык влияет на экономику. Мы хотим жить счастливо, мы хотим жить преуспевающими людьми, мы хотим жить цивилизованно, мы хотим, чтобы у нас работали законы и экономика - тогда мы должны заговорить на одном языке", - пояснила госпожа Ницой.

Писательница подчеркивает, что для того, чтобы продвигать реформы и эффективно их осуществлять, нужно стать единомышленниками. А сообщество формирует общий язык, которым в Украине должен быть украинский.

Писательница вспомнила и о контраргументе, который часто приводят русскоязычные украинцы или верующие московского патриархата: мол, в рядах ВСУ воюют бойцы, говорящие на русском языке. В этом контексте Лариса Ницой отметила, что не ставит под сомнение патриотизм украинских военных, говорящих на русском. Но уверена, что военные, которые вернутся из окопов, будут учить украинский язык и говорить по-украински – "ради нашего будущего".

Читайте также: Контрнаступление языка: как украинский отвоевывает свое

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb