Украина должна вступить в оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие, - Данилов

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.



"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Если мы будем вести разговоры о тех или иных союзах, мы должны осознавать, надо разбираться с теми, кто разделяет с нами демократические стремления к тем. А союз будет обязательно", - отметил Данилов.

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