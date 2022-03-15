Украина должна вступить в оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине необходимо заключить союз со страной, имеющей ядерное оружие
Об этом он заявил в интервью Радио НВ.
"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Если мы будем вести разговоры о тех или иных союзах, мы должны осознавать, надо разбираться с теми, кто разделяет с нами демократические стремления к тем. А союз будет обязательно", - отметил Данилов.
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