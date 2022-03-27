Украина должна воспользоваться шансом, когда в России рухнет режим, ведь после этого придет новый Путин и снова развяжет войну, - Портников

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"По окончании правления Владимира Путина в России начнется депутинизация. У Украины будет 10 лет, за которые мы сможем использовать свой геополитический шанс. Нам необходимо дождаться краха путинского режима, воспользоваться шансом, когда у России не будет желания и сил лезть в Украину, и попасть под ядерный зонт США и других стран-участниц НАТО", - отметил Портников.



По мнению журналиста, если мы сейчас договоримся с Россией на каких-то условиях, неважно на каких, мы просто отсрочим агрессию и через год – полтора будет новая война. Как только у Путина будет достаточное количество ракет, солдат и тд.



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"Любое другое решение - отсрочка войны. Со стороны России будет столько войн, сколько нужно, чтобы Украина перестала существовать. Не нужно никаких иллюзий: если эта война закончится через месяц, ждите войну через год, если мы будем нейтральным государством, согласимся с любыми идеями России", - заметил Виталий Портников.



Публицист подчеркнул, если путинский режим рухнет - это будет означать, что у нас есть шанс. Не длинный, на несколько лет, ведь после падения режима Путина будет депутинизация, а затем – новый Путин.



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