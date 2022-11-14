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Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжить контрнаступление, - ISW

14 ноября, 2022 понедельник
08:04
война с Россией

Прекращение огня сейчас необходимо Путину, чтобы перегруппировать свои войска, однако он продолжает наступление, и это его ошибка с военной точки зрения. Украина должна воспользоваться этой ошибкой и продолжить контрнаступление на выгодных для себя условиях

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В сообщении говорится, что любое прекращение огня сейчас пошло бы на пользу России. Российским войскам необходимо время для восстановления и интеграции новых мобилизованных.

"Тот факт, что Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению - серьезная ошибка с военной точки зрения. Скорее всего, такое решение связано с теми психологическими факторами, которые побудили Путина начать вторжение, а также из-за необходимости президента РФ продемонстрировать свою твердость в отношении военной фракции, которую возглавляет Евгений Пригожин", - пишет ISW.

Институт изучения войны отмечает, что Украина должна использовать эту ошибку Путина и продолжить контрнаступление в условиях, более выгодных для Киева, чем для Москвы. Отмечается, что Украина еще не освободила минимально необходимые для собственной безопасности территории. Несмотря на освобождение Херсона, Мелитополь, ЗАЭС, восток Днепра и Донетчина и Луганщина являются жизненно необходимыми для Украины территориями. Именно их освобождение обезопасит нашу страну от будущих атак РФ и поможет восстановить экономику.

"Киев должен воспользоваться прорывом, который происходит на фронте и извлечь из этого максимальную выгоду", - говорится в сообщении.

  • В Институте изучения войны отметили, что российское наступление в Донецкой области усилится в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные солдаты и выведенные из Херсона войска.

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наступление ВСУ
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