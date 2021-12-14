Украина должна внедрять реформы в соответствии со стандартами НАТО, чтобы вступить в Альянс, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что вступление Украины в НАТО должно состояться фактически, тогда это станет реальностью юридически
Об этом он сказал на совместном брифинге со шведским коллегой Питером Хультквистом, передает Еспресо.TV.
"Мы станем членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты, будем делать реформы. Потому что это нам нужно. Тогда придет время, когда страны Альянса примут политическое решение, и мы станем членом НАТО де-юре", - сказал Резников.
Министр добавил, что право Украины стать членом НАТО записано в Конституции и это суверенное право, за которое украинцы умирают последние 7 лет.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.15
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное