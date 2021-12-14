Украина должна внедрять реформы в соответствии со стандартами НАТО, чтобы вступить в Альянс, - Резников

Об этом он сказал на совместном брифинге со шведским коллегой Питером Хультквистом, передает Еспресо.TV.

"Мы станем членами НАТО де-факто, будем внедрять стандарты, будем делать реформы. Потому что это нам нужно. Тогда придет время, когда страны Альянса примут политическое решение, и мы станем членом НАТО де-юре", - сказал Резников.

Министр добавил, что право Украины стать членом НАТО записано в Конституции и это суверенное право, за которое украинцы умирают последние 7 лет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.