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Украина должна вкладывать средства в разработку и изготовление собственного вооружения, - офицер ВСУ Гай

22 января, 2023 воскресенье
10:35
война с Россией САУ 2С22 "Богдана"

Офицер ВСУ Мирослав Гай убежден, что Украинское государство в условиях войны должно вкладывать средства и развивать собственный ВПК

Об этом он рассказал в телеканале "Еспресо"

"О том, что Украине нужно для победы очень хорошо рассказал главнокомандующий Валерий Залужный в интервью для иностранного СМИ. В частности, нам нужны дальнобойные артиллерийские системы и снаряды к ним. Также Украине не хватает беспилотной авиации. Это, кроме того, что уже было озвучено высшим военно-политическим руководством Украины", - объяснил Гай.

Офицер ВСУ отметил важность развития украинского ВПК

"Украине нужно гораздо больше вкладывать средств для разработки и изготовления собственного вооружения. Особенно тех образцов, которые уже зарекомендовали себя на поле боя. В частности, ракеты Р-360 "Нептун", РСЗО "Ольха" и САУ "Богдана". Также важно продолжать производить противотанковые комплексы "Стугна", которые показали свою эффективность на поле боя. Все это важно делать сейчас. Поскольку кроме международной военной поддержки, мы также должны развивать собственный ВПК", - добавил он.

  • 20 декабря спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад сообщила, что в Украине развернуто производство артиллерийских снарядов . "Чтобы иметь возможность подавать снаряды нашей артиллерии, мы сделали серийное производство на территории Украины. Раньше мы завозили эти снаряды из-за границы, ища их на складах партнеров. Однако склады иссякают, и тех объемов, которые мы ежемесячно наращиваем - недостаточно. Мы заручились поддержкой союзников и будем увеличивать объемы производства снарядов на зарубежных мощностях, то есть за границей", – рассказала Сад.

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Украина
Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
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