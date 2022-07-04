Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях, - Джонсон
Лондон должен присоединить союзников, чтобы Украина завершила войну на своих условиях
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Джонсона, важнейшей задачей Лондона сейчас является привлечь союзников, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. Он сообщил, что мадридский саммит НАТО "превзошел все ожидания относительно единства и целенаправленной решимости поддерживать Украину столько, сколько нужно".
"Все мы понимаем, что если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, заключающийся в том, что нельзя допустить расчленения великих и могущественных". стран. И если это когда-нибудь станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности", — отметил Джонсон.
Также Джонсон добавил, что Украина "должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, описанных президентом Зеленским".
- Напомним, что 4 июля президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил , что полномасштабная война страны-агрессорки Российской Федерации против Украины объединила всю Европу.
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