Украина должна судиться с Россией из-за утраченного газового шельфа, - политолог

Об этом сообщил политолог Александр Антонюк в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Нам надо запускать судебные процессы по Nord Stream 2 и Российской Федерации. С аннексией Крыма Россия также аннексировала и часть акватории Черного и Азовского морей, где находится наш газовый шельф. Соответственно, мы уже можем говорить, что Европа, Германия в частности, пользуется краденым украинским газом. Итак, нам нужно посмотреть, какую выгоду за годы аннексии мы недополучили, и в судебных процессах выставлять Российской Федерации счета ", - отметил Антонюк.

Политолог отметил, что Россия будет отказываться от выплаты компенсации Украине, поэтому мы должны привлекать все возможные институты для того, чтобы накладывать аресты на активы "Газпрома".

"Конечно, это длительный и стратегический процесс, этим должно заниматься непосредственно правительство, это должно быть постоянной программой, вроде формирования бюджета, независимо от того, кто является премьер-министром Украины. Стоит понимать, что результата удастся достичь только через 5-10 лет, но правительство Украины должно работать и в публичном пространстве заявлять об украденном Россией у Украины газе", - сообщил Антонюк.

Напомним, Германия назначила уполномоченного по транзиту газа по Украине .

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и десять его коллег из стран ЕС подписали заявление, в котором высказались против соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2".