Украина должна ставить ультиматумы по Оленовке России, а не международным организациям, - Розенко
Украина должна не противостоять, а объединяться с международными организациями и искать общие пути давления на Россию по освобождению военнопленных
Об этом рассказал в эфире Эспрессо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.
"Россия нарушает гуманитарное право из-за недопуска представителей международных организаций к военнопленным. Меня удивили некоторые реплики Офиса президента и блогеров, активно начали подхватывать эту тему. Они говорили, что не понимают, почему представители МККК до сих пор не попали в Оленевку", - отметил он.
По мнению Розенко, ответ очевиден - этого не произошло из-за того, что РФ грубо пренебрегает основами международного гуманитарного права и физически не допускает представителей гуманитарных организаций в пункты заключения военнослужащих.
"Даже миссия ООН не была допущена в Оленевку. На мой взгляд, совершенно правильно было бы ставить ультиматумы не международным организациям, а России по невыполнению ею международного гуманитарного права. Украине и украинским властям надо объединяться с международными организациями и искать общие
пути давления на Россию по освобождению военнопленных. Не надо нам сегодня противостоять как государству с международными организациями, а нужно использовать их авторитет и единым фронтом добиваться от России выполнения Женевских конвенций", - подытожил вице-президент украинского ЧХ.
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