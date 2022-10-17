Об этом рассказал в эфире Эспрессо вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко.

"Россия нарушает гуманитарное право из-за недопуска представителей международных организаций к военнопленным. Меня удивили некоторые реплики Офиса президента и блогеров, активно начали подхватывать эту тему. Они говорили, что не понимают, почему представители МККК до сих пор не попали в Оленевку", - отметил он.

По мнению Розенко, ответ очевиден - этого не произошло из-за того, что РФ грубо пренебрегает основами международного гуманитарного права и физически не допускает представителей гуманитарных организаций в пункты заключения военнослужащих.

"Даже миссия ООН не была допущена в Оленевку. На мой взгляд, совершенно правильно было бы ставить ультиматумы не международным организациям, а России по невыполнению ею международного гуманитарного права. Украине и украинским властям надо объединяться с международными организациями и искать общие

пути давления на Россию по освобождению военнопленных. Не надо нам сегодня противостоять как государству с международными организациями, а нужно использовать их авторитет и единым фронтом добиваться от России выполнения Женевских конвенций", - подытожил вице-президент украинского ЧХ.